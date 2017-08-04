Американские бомбардировщики погонятся за Луной

21 августа 2017 года НАСА запустит два модифицированных бомбардировщика WB-57F, которые должны будут погнаться за тенью Луны во время солнечного затмения. На их носу будут размещены несколько небольших телескопов с камерами, предназначенными для наблюдения за астрономическим явлением.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Gizmodo.

Поскольку затмение над неподвижной точкой поверхности Земли длится 160 секунд, самолеты позволят ученым проследить за ним чуть дольше — три с половиной минуты. Выигранное время не так велико, поскольку тень от Луны мчится со скоростью около четырех тысяч километров в час.

Полное солнечное затмение даст НАСА редкую возможность исследовать атмосферу Солнца, в том числе ее внешний слой —

корону. Ученые хотят выяснить, почему температура короны на несколько порядков выше температуры поверхности звезды.