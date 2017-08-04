В Армавире сотрудник полиции пытался сбыть фальшивые купюры: возбуждено уголовное дело

Особая следственная служба Армении расследует дело по факту попытки сбыта должностным лицом фальшивых денег. Материалы дела подготовлены управлением внутренней безопасности Полиции.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью ОСС Армении, сотрудник армавирского отдела полиции 24 декабря 2016 г пытался разменять в одном из пунктов обмена валюты 5 тысяч российских рублей. Сотрудник пункта заметил, что купюры фальшивые и отказался обменять. В связи с происшедшим назначена экспертиза. Согласно ее результатам, купюры изготовлены с помощью цветного принтера.

Возбуждено уголовное дело по статье 202 и ч.1 статьи 34-202 УК Армении.