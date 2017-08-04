Турецкие и иранские археологи ведут в Ване раскопки: обнаружено множество памятников дохристианской эпохи

В некоторых районах исторической Армении в настоящее время ведутся раскопки. Турецкие и иранские археологи ведут раскопки в Ване. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал декан факультета истории Ереванского государственного университета (ЕГУ) Эдик Минасян, коснувшись паломничества студентов данного факультета в Западную Армению.

«Местные турецкие археологи вместе с иранскими специалаистами ведут раскопки в Ване. От иранских археологов мы узнали, что обнаружено множество памятников дохристианской эпохи, кости древнего человека, следы стойбищ. В Ване на стенах скальных построек обнаружены ассирийские и урартские надписи. Интересные надписи обнаружены и на стенах цитадели»,- сказал декан факультета истории Ереванского государственного университета (ЕГУ) Эдик Минасян.

По его словам, из цитадели видны кварталы Кахакамеч и Айгестан, в разрушенном состоянии.

Как сказал декан факультета истории Ереванского государственного университета Эдик Минасян, сейчас раскопки ведутся и в Ани. «Раскопки ведутся вокруг крепостных стен, на средства ЮНЕСКО и местного археологического общества. Кажется, обнаружены останки древней цитадели, на основе которой были возведены крепостные стены»,- сказал он.

Как сказал декан факультета истории Ереванского государственного университета Эдик Минасян, в последнее время увеличилось число строительных работ, особенно, на территории Карсской крепости.