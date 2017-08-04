В «Танковом биатлоне» армянские танкисты завоевали 3-е место

В «Танковом биатлоне» - состязании, проводимом в рамках «Международных армейских игр», армянские танкисты из 2-го экипажа ВС Армении завоевали 3-е место, пройдя дистанцию за 32:12 минуты.

Как передает «Арменпресс», в составе2-го экипажа ВС Армении выступали 19-летние призывники: командир экипажа, младший сержант Арутюн Давтян, наводчик-оператор, рядовой Артур Григорян, механик-водитель, рядовой Айк Григорян. На первом месте – команда Индии (21:43 мин.), на втором – Венесуэлы (29:02 мин.), на четвертом - Никарагуа (45:39 мин.).