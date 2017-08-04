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Московский «Арарат» выиграл у клуба «Сатурн» и возглавил турнирную таблицу


В матче 3-го тура ПФЛ самый звездный клуб третьего дивизиона чемпионата России московский «Арарат» выиграл у игравшего некогда в РФПЛ «Сатурна».

Как передает «Арменпресс»,  счет в матче открыл нападающий Ян Шанин на 23-й минуте, на перерыв команды ушли при победном для подмосковного клуба счете.

Однако во втором тайме свой класс показали главные звезды «Арарата» — Роман Павлюченко и Марат Измайлов. С разницей в две минуты ветераны российского футбола забили два мяча — на 60-й минуте отличился экс-спартаковец, а на 62-й — экс-железнодорожник.

Благодаря победе «Арарат» вышел в лидеры зоны Центр ПФЛ, сместив с первой позиции как раз «Сатурн». В активе московского клуба 7 очков после трех туров, на втором месте — «Калуга». 

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