Московский «Арарат» выиграл у клуба «Сатурн» и возглавил турнирную таблицу
15:33, 4 Август, 2017
В матче 3-го тура ПФЛ самый звездный клуб третьего дивизиона чемпионата России московский «Арарат» выиграл у игравшего некогда в РФПЛ «Сатурна».
Как передает «Арменпресс», счет в матче открыл нападающий Ян Шанин на 23-й минуте, на перерыв команды ушли при победном для подмосковного клуба счете.
Однако во втором тайме свой класс показали главные звезды «Арарата» — Роман Павлюченко и Марат Измайлов. С разницей в две минуты ветераны российского футбола забили два мяча — на 60-й минуте отличился экс-спартаковец, а на 62-й — экс-железнодорожник.
Благодаря победе «Арарат» вышел в лидеры зоны Центр ПФЛ, сместив с первой позиции как раз «Сатурн». В активе московского клуба 7 очков после трех туров, на втором месте — «Калуга».