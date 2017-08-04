Церкви Западной Армении находятся в неутешительном состоянии, армянские церкви в исторической Армении нуждаются в восстановлении. Турки и курды в поисках золота разрушали армянские церкви в исторической Армении. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал декан факультета истории Ереванского государственного университета (ЕГУ) Эдик Минасян, коснувшись паломничества студентов данного факультета в Западную Армению.

«Это была наша очередная поездка в Западную Армению, в ходе которой в церкви Сурб Хач (Святого Креста) на острове Ахтамар мы вручили дипломы выпускникам факультета истории ЕГУ.

Мы действительно совершаем паломничество в Западную Армению с целью посетить старинные исторические памятники, церкви. Вручением дипломов выпускникам на исторической родине мы хотели продемонстрировать, что Западная часть нашей Родины должна быть возвращена ими и их потомками», – отметил он, добавив, что группа состояла из 70 человек.

«Увиденное нами было неутешительным: некоторые территории были превращены в пастбища, птичьи рынки. Вынужденно внимание уделяется только Ани, руины которого внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В определенной степени отреставрирована Церковь Сурб Григор Лусаворич (Церковь Св. Григория Просветителя), однако заметно привнесение турецкого стиля», – рассказал Эдик Минасян.

«В поисках драгоценностей, золота турки разрушили армянские исторические памятники», – отметил он.

«В 2015-м году мэр Вана пообещал восстановить армянские памятники, однако по возвращении в Турцию его арестовали, и программа осталась неосуществленной. Сейчас наша главная задача – восстановление архитектурных памятников»,- сказал декан факультета истории Ереванского государственного университета (ЕГУ) Эдик Минасян.