Nikkei: Toyota и Mazda совместно профинансируют создание электромобилей

Крупные японские концерны Toyota и Mazda намерены заключить партнерство с целью разработки автомобилей с электродвигателями и создания совместного предприятия на территории США. Об этом в пятницу сообщила деловая газета Nikkei.

По ее сведениям, представители двух компаний ведут переговоры о том, что Toyota приобретет 5% акций Mazda, а та в свою очередь также вложит средства для формирования партнерства. За счет этого обе корпорации рассчитывают выйти на мировой рынок электромобилей в 2019-2020 годах.

В качестве одного из ключевых направлений для сбыта продукции Toyota и Mazda продолжают рассматривать США. Чтобы сократить издержки и направить больше средств на развитие передовых технологий, концерны совместно построят там завод с годовой мощностью до 300 тыс. автомобилей, главным образом это будут кроссоверы. Сейчас у Toyota в США есть шесть предприятий, в то время как у Mazda - ни одного, поэтому поставки осуществляются из Японии и Мексики,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Расширение партнерства Toyota и Mazda, отмечает издание, происходит в связи с укрепляющейся тенденцией к формированию мирового рынка автомобилей за счет продукции крупных концернов, среди которых помимо Toyota-Volkswagen, альянс Renault-Nissan и General Motors (GM).

Также решение двух компаний включиться в борьбу за долю на рынке электромобилей связано с ужесточением экологических норм по всему миру и решением властей Великобритании и Франции перестать продавать машины с дизельными и бензиновыми двигателями к 2040 году.