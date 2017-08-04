Катар и Турция проведут военно-морские учения 6-7 августа

Катар и Турция проведут 6-7 августа совместные военно-морские учения, передает агентство Anadolu в пятницу со ссылкой на минобороны Катара.

Отмечается, что ранее вопрос координации действий в рамках учений был обсужден на борту фрегата TCG Gokova ВМС Турции с участием командующего ВМС Катара контр-адмирала Мухаммеда бин Насера аль-Мухеннеди. Капитан фрегата Хасан Озюрт проинформировал командующего ВМС Катара о технологическом оснащении и вооружении военного судна.

Турецкий фрегат с 214 военнослужащими на борту причалил к порту Хамед на юго-востоке Дохи для участия в учениях турецких и катарских ВМС,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта. Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение 13 требований соседей. Катар эти обвинения отверг, но заявил о своей готовности к диалогу.

Помимо эмира Кувейта, ряд стран, в том числе неарабских, предлагали свою помощь в урегулировании конфликта. Так, президент Турции Тайип Эрдоган совершил турне по странам Персидского залива с целью поиска путей для урегулирования катарского кризиса.