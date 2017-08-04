Немецкой журналистке в Турции грозит до 15 лет лишения свободы

Корреспонденту агентства Etkin и переводчице Мешалле Толу грозит до 15 лет лишения свободы. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета Diken. Мешалле Толу была задержана 30-го апреля 2017-го года и арестована 6-го мая по обвинению в «членстве в террористической организации, пропаганде терроризма». Прокурор 29-го суда по тяжким преступлениям в Стамбуле предъявил ей обвинительное заключение с требованием 15 лет лишения свободы.

Шестерых из 10 задержанных 5-го июля в Стамбуле правозащитников - Идила Эсера, Озлема Далкырана, Вели Аджуна, Гюнала Куршуна, Али Гарави и Петера Стейднера арестовали, четверых выпустили на свободу. Решение властей Турции об аресте 6 правозащитников является оскорблением в адрес правосудия. Об этом сообщается в заявлении, распространенном международной правозащитной организацией Amnesty International, чьи сотрудники оказались в числе арестованных.

Турецкого посла Али Кемаля Айдына вызвали в МИД Германии, где ему вручили ноту протеста в связи с арестом в Турции немецкого правозащитника Петера Стейднера.

Пресс-секретарь МИД Германии Мартин Шеффер сообщил, что послу ясным языком сказали, что турецкая сторона должна немедленно освободить гражданина Германии правозащитника Петера Стейднера. Пресс-секретарь МИД Германии Мартин Шеффер назвал предъявленные ему обвинения в связях с террористической организацией абсолютно беспочвенными.

Министр ИД Германии Зигмар Габриэль прервал свой отдых и вернулся в Берлин.

Как сказал генсек Amnesty International Салил Шетин, это решение не является законным, правозащитников преследуют по политическим мотивам. Подобные вещи представляют угрозу для будущего Турции.

Генсек Amnesty International Салил Шетин призвал оказать на Турцию давление, чтобы они прекратили свои преследования и отпустили на свободу правозащитников.

17-го июля задержанные давали показания в Палате правосудия в Стамбуле, после чего и было ринято решение о том, что шестерых из 10 задержанных 5-го июля в Стамбуле правозащитников арестуют, а четверых выпустят на свободу.

Среди арестованных правозащитников - 2 сотрудников Amnesty International: Идил Эсер и Вели Аджун.

Правозащитников обвиняют в участии в «террористической организации».

США выразили глубокую озабоченность по поводу новых задержаний правозащитников из Amnesty International и других организаций, которые состоялись 5-го июля в Турции. Об этом во время брифинга сказала пресс-секретарь Госдепа США Хитер Нойерт.

Канцлер Германии Ангела Меркель также осудила арест активистов, в том числе, немецкого правозащитника Петера Стейднера, в Турции, призвав немедленно освободить его. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что правительство Германии сделает все, чтобы освободить правозащитника Петера Стейднера. «Все это вызывает крайнюю озабоченность»,- сказала Меркель, назвав «исключительно противоправным» решение об аресте немецкого правозащитника.

МИД Швеции также выразил озабоченность в связи с арестом шестерых правозащитников в Турции. Один из арестованных правозащитников – Али Гарави, является гражданином Швеции. «Генеральное консульство в Стамбуле, посольство Швеции в Анкаре и МИД Швеции занимаются этим вопросом»,- заявила пресс-секретарь МИД Швеции Джессика Гарпвал.