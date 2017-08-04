Общественности представили документы, относящиеся к большевистскому террору

На площадке перед Домом-музеем Ованеса Туманяна 4-го августа состоялось открытие выставки «Затмение». Экспозиция посвящена жертвам сталинских репрессий. Три сына Ованеса Туманяна также были в числе этих жертв.

«Выставка рассказывает о большевистском терроре. В центре экспозиции – судьба трех сыновей Ованеса Туманяна, которые пали жертвой сталинских репрессий. Они не имели вины, были честными, благородными, добрыми людьми. С помощью судьбы трех сыновей Ованеса Туманяна мы рассказываем о судьбе поколения, которое стало жертвой истерической, шизофренической политики властей»,- сказала директор музея Наринэ Тухикян.

Фото: Эдуарда Сепетчяна

Как передает «Арменпресс», в экспозиции выставлены эксклюзивные документы. Как сказала директор музея Наринэ Тухикян, их целью было показать, что эту политику проводили в Армении армяне, хотя и идеология возникла на севере, исходя из целей всемирной революции большевиков.

«Эти преступления совершили именно армяне, которые, как сказал Гарегин Нжде, были подонкаами, самозабвенно отдавшимися чужим, ставшие пятой колонной большевизма и агентами спецслужб»,-сказала она.

Показан документ, в котором Анастас Микоян просит у Сталина разрешить ему расстрелять в Армении еще 700 человек. «Он сказал, что Карабах никогда не был в составе Азербайджана, однако в интересах Карабаха – быть его частью. Армянские большевики думали, что, надо организовать дезертирство в армянской армии, объяснить солдатам, что они не должны стрелять в турок-большевиков, поскольку они являются их братьями»,- сказала директор музея Наринэ Тухикян.

По ее словам, документы были отобраны в архивах в прошлом году, и сейчас они находятся в доступе. Выставка продлится до конца года.