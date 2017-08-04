Guerlain сделал помаду с перцем чили

Французский парфюмерный дом Guerlain показал несколько новых средств для макияжа. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 4 августа.

Одна из новинок — увлажняющая помада Kiss Matte. В ее состав входит гиалуроновая кислота, масло манго и производные перца чили, которые, по словам представителей марки, создают на губах эффект микромассажа. В линейку вошли девять матовых оттенков.

Также в коллекции представлена жидкая помада Liquid Matte со специальной кисточкой и палетка для макияжа Kiss from Paris для контуринга,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Guerlain — один из старейших в мире домов парфюмерии, основанный в 1828 году Пьером Франсуа Паскалем Герленом. Первый женский аромат Guerlain назывался Esprit de Fleurs, Паскаль Герлен создал его в 1829 году для своей жены. Первым мужским ароматом стал одеколон Imperiale, созданный в XIX веке специально для императора Франции Наполеона III. Всего с момента основания парфюмерный дом создал несколько сотен ароматов. С 1994 года права на использование бренда принадлежат корпорации LVMH.