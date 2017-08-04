С 5-9 августа на территории республики ожидается высокий тепловой фон, в Араратской долине, Ереване и в долинах Сюника днем ожидается с 39 до 41 градусов тепла и высокий риск возникновения пожара. Средняя температура воздуха в эти дни ожидается выше нормы на 5-6 градусов. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Индекс ультрафиолетовых лучей 5-го августа ожидается 6, во время которого рекомендуется избегать прямых солнечных лучей с 11:00 до 17:00 часов.

Длительная физическая активность под прямыми лучами солнца может вызвать солнечный удар.

На территории РА

С 5-9 августа ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с. Температура воздуха постепенно повысится на 1-2 градуса.

В городе Ереван

С 5-9 августа ожидается погода без осадков.