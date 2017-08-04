На звание лучшего футболиста Лиги Европы претендуют Мхитарян, Погба и Ибрагимович

Капитан сборной Армении по футболу и полузащитник клуба «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян, француз Пол Погба и бывший нападающий английского клуба швед Златан Ибрагимович претендуют на звание лучшего футболиста Лиги Европы сезона 2016-2017 года. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

В финале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Аяксом», со счетом 2:0, причем автором второго гола стал капитан сборной Армении по футболу и полузащитник клуба «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян.

В 11 играх турнира капитан сборной Армении по футболу и полузащитник клуба «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян забил 6 голов, Златан Ибрагимович – 5, Погба в 15 играх забил 3 гола.

Имя лучшего футболиста Лиги Европы станет известно 25-го августа.