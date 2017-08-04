Делегация Армении вернулась с игр Франкофонии с высокими наградами: армянские спортсмены завоевали 7 медалей: одну золотую, три серебряные и три бронзовые. Представители культуры получили 2 медали. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал заместитель министра культуры Армении Арев Самуэлян.

"Игры Франкофонии проводятся раз в четыре года и объединяют вокруг себя одну большую семью – 89 стран, 57 из которых является полноправными членами, в том числе и Армению. В состав армянской делегации в этом году вошли 32 человек, которые представляли страну как в культурных, так и в спортивных конкурсах", - заявила Самуэлян.



По ее словам, в культурном блоке в играх Франкофонии участники из Армении были представлены в категориях "песня", "фотография", "скульптура", "рисование", "танцы", "сказки" и "литература".



"Представительница Армении в категории "литература" удостоилась специального приза, а наша соотечественница Ануш Бабаджанян удостоилась серебряной медали в категории "фотография", - добавила Самуэлян.

Армения заняла 12-е место на VIII играх Франкофонии, которые проходили с 21-го по 30-е июля в Кот-д’Ивуаре.

В свою очередь, заместитель министра спорта и по делам молодежи Армении Габриел Казарян добавил, что армянские спортсмены на VIII играх Франкофонии соревновались в четырех видах спорта: вольная борьба, велоспорт, дзюдо и легкая атлетика."В целом, наши спортсмены завоевали 7 медалей: одну золотую, три серебряные и три бронзовые. Это очень хороший показатель, учитывая количество видов спорта, в которых Армения была представлена. Все наши вольники завоевали медали в разных весовых категориях. Две бронзовые медали завоевали дзюдоисты. В велоспорте мы заняли 8-е место из 56 стран", - сказал Казарян.По его словам, в спортивной копилке сборной Армении – на медаль больше, чем по результатам прошлых игр.Армения участвовует в играх Франкофонии третий раз. Следующие игры Франкофонии пройдут в 2020-году в Канаде.