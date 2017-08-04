Самым высокооплачиваемым писателем в мире оказалась женщина

Журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых писателей за 2017 год. Рейтинг, который будет полностью опубликован в сентябрьском номере, частично доступен на сайте издания.

Возглавила перечень британская писательница Джоан Роулинг, автор поттерианы. Она заработала 95 миллионов долларов за последние 12 месяцев. Роулинг вернулась на первую строчку впервые с 2008 года.

В рейтинге появилась еще одна женщина — британка Пола Хокинс, получившая известность благодаря роману «Девушка в поезде», который был экранизирован,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

В то же время из списка исчезли имена американского фантаста Джорджа Мартина, чей цикл книг «Песнь льда и пламени» лег в основу сериала «Игра престолов», а также Джона Грина, автора работ «Виноваты звезды», «В поисках Аляски» и «Бумажные города».

Как отмечают составители рейтинга, произведения пяти из топ-11 писателей были экранизированы, но основную часть заработка им принесли продажи именно книг. Вместе эти 11 авторов продали более 30 миллионов копий в США за год, что принесло им 312 миллионов долларов.