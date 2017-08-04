Грузинский военный погиб в результате нападения в Афганистане

Грузинский военный Мдинари Бебиашвили, участвующий в миссии "Решительная поддержка" в Афганистане, погиб во время совместного моторизированного патрулирования территории близ авиационной базы Баграм в результате нападения, говорится в заявлении на сайтеминистерства обороны Грузии.

Бебиашвили, младший сержант 23 пехотного батальона II пехотной бригады ВС Грузии, скончался на 26 году жизни. Он служил в Вооруженных силах страны с 2010 года. В международной миссии в Афганистане (ISAF) участвовал дважды – в 2012 и 2014 годах. Имеет медали за участие в миротворческих миссиях.

"Министерство обороны Грузии выражает глубокие соболезнования в связи со случившимся и соболезнует семье погибшего миротворца, младшего лейтенанта Мдинари Сабаевича Бебиашвили", — сказано в заявлении.

Еще трое грузинских военных пострадали во время нападения. Врачи оценивают состояние здоровья капитана Амирана Гвирджишвили как стабильно тяжелое, а старшего лейтенанта Гиги Хахуташвили и капрала Геги Харшиладзе – как удовлетворительное. Все они помещены в госпиталь авиационной базы Баграм,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Миссия НАТО "Решительная поддержка", которая объявлена небоевой, находится в Афганистане с 1 января 2015 года. По двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном, в стране присутствуют порядка 12 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур. С грузинской стороны в миссии участвуют 870 военных.





