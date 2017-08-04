С 24-го по 30-е июля по телефонным номерам «горячих линий», действующим в мэрии Еревана, поступило 297 звонков. Звонки, полученные по телефонным номерам «горячих линий», находятся в центре постоянного внимания. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

252 вопроса получили соответствующие решения, остальные 45 находятся на стадии решения.

По телефонным номерам «горячих линий», действующим в аппаратах административных районов поступило 84 звонка, из которых 75 былo данo решениe, остальные 9 находятся в процессе выполнения.