За 6 месяцев 2017-го года в Армении зарегистрировано 128 компьютерных преступлений. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, основная часть кибер-преступлений в Армении – хищения с помощью применения технических средств; среди 38 подобных случаев в 35 случаях были возбуждены уголовные дела, 13 из них были отосланы в судебные инстанции.

«Ощутимо также число преступлений, связанных с незаконным овладением информацией. За 6 месяцев 2017-го года в Армении зарегистрировано 16 подобных случаев, во всех 16 случаях были возбуждены уголовные дела, 2 из них были отосланы в судебные инстанции»,- сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

В этом году в Армении зарегистрировано 9 случаев распространения порнографических материалов или предметов, а также 1 случай разработки, использования и распространения вредоносной программы.

«Полиция Армении периодически организует телепередачи, спецподразделения с помощью интервью в СМИ распространяют сведения о кибер-преступности и прочих современных угрозах»,- сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

Отдел по борьбе с преступлениями в области высоких технологий в составе ГУБОП полиции Армении активно сотрудничает с Советом Европы, Организацией по безопасности и сотрудничеству Европы и рядом других международных организаций.

В 2016 году было зарегистрировано 180 компьютерных преступлений. Основная часть кибер-преступлений в Армении – 48 хищений с помощью применения технических средств, 28 - связанных с незаконным овладением информацией, 13 случаев распространения порнографических материалов или предметов, 1 случай кибер-саботажа.

Карен Хачатрян