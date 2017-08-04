В индонезийском аэропорту два самолета задели друг друга крыльями

Самолеты индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air и ее дочерней компании A Wings зацепились крыльями на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Куаланаму в городе Медан в северной Суматре, сообщает в пятницу интернет-версия газеты Straits Times.

Boeing 737 авиакомпании Lion Air совершал посадку, в то время как ATR-74, принадлежащий A Wings, готовился к взлету и уже находился в начале взлетно-посадочной полосы, на которую садился Boeing. Совершив посадку, маневрировавший для выхода на рулежную дорожку Boeing задел левым крылом правое крыло ATR-74. Оба самолета получили повреждения, однако никто из пассажиров и экипажей не пострадал, говорится в сообщении,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.