СМИ: помощник Трампа по нацбезопасности срывает все его внешнеполитические планы

Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер действует наперекор воле главы государства в вопросах внешней политики и фактически срывает его планы. Об этом сообщила в четверг газета The Daily Caller со ссылкой на бывших членов Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме.

"Все, что ни предложит президент, Макмастер отклоняет, - рассказал изданию один из них на условиях конфиденциальности. - Трамп хочет уйти из Афганистана, Макмастер стремится там к еще большей вовлеченности; Трамп хочет уйти из Сирии, Макмастер намерен внедряться туда; Трамп хочет разобраться с ситуацией вокруг Китая, Макмастер не желает этого; Трамп хочет решить проблему с исламом, Макмастер - нет; наконец, все мы хотим избавиться от [ядерной] сделки с Ираном, а Макмастер этого не желает",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я знаю, что президент не является большим поклонником того, что делает Макмастер. Не понимаю, почему он позволяет этому парню оставаться на данном посту, если тот подрывает все шаги, которые он [Трамп] хочет предпринять во внешней политике", - заявил другой бывший представитель администрации.





