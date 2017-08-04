СМИ: Южная Корея, США и Япония договорились усиливать давление на КНДР

Республика Корея (РК), США и Япония будут наращивать давление на Пхеньян в целях сдерживания его военных провокаций. Как сообщило в пятницу международное радио KBS, такая договоренность была достигнута во время состоявшейся 3 августа видеоконференции начальника управления национальной безопасности администрации президента РК Чон Ый Ёна, советника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера и секретаря Совета национальной безопасности Японии Сётаро Яти.

Стороны назвали проводимые КНДР ракетные запуски угрозой миру и вызовом стабильности в регионе Северо-Восточной Азии, отмечает радиостанция. По ее данным, они сошлись во мнении о необходимости возвращения Севера к диалогу и содействия в этом всего мирового сообщества,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Представители трех стран также договорились продолжать тесное сотрудничество в деле урегулирования северокорейской ракетно-ядерной проблемы. Чон Ый Ён заявил, что итоговой целью максимального давления на Пхеньян является его привлечение к диалогу.



