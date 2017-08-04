Из дома стрелявшего на кладбище в Шамираме Калашяна изъяты оружие и боеприпасы

2-го августа в 17.50 сотрудники полиции Армавирской области произвели обыск в доме стрелявшего на кладбище в Шамираме Тельмана Калашяна в селе Мясникян. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, при обыске были обнаружены оружие и боеприпасы: пистолет ТТ, заряженный обоймой 7,62 мм/ 8, одноствольное незарегистрированное охотничье ружье «ИЖ-18Е».

Во вторник в зал проведения траурных церемоний на территории кладбища села Шамирам Арагацотнской области Армении ворвался неизвестный и открыл стрельбу по собравшимся. В результате 11 человек получили огнестрельные ранения, трое из которых погибли на месте, а один скончался позже в больнице. В результате предварительного следствия была установлена личность подозреваемого в преступлении, это Тельман Калашян 1967 года рождения.

Тельман Калашян был объявлен в розыск, по обвинению по ст. 104, 235 и 34-104 УК Армении.

"По подозрению в убийстве нескольких человек в селе Шамирам Арагацотнской области 1-го августа разыскивается Тельман Калашян. Те лица, которые могут предоставить достоверные сведения о его местонахождении или оказать помощь в его обнаружении, согласно закону Армении "Об оперативно-розыскной деятельности" получат крупное денежное вознаграждение", - сообщает пресс-служба полиции Армении. Полиция Армении гарантирует конфиденциальность.

Ранее сообщалось, что в результате широкомасштабных следственных и иных судебно-процессуальных действий по возбужденному в Главном управлении по особо важным делам Следственного комитета РА уголовному делу по факту убийства двух и более лиц, имевшего место 1 августа в селе Шамирам Арагацотнской области, 1 лицо объявлено в розыск и 1 - арестовано.

На основании фактических данных идентифицирована личность подозреваемого в убийстве в селе Шамирам.Это житель села Мясникян (Армавирская область) Тельман Калашян (1967 г/р). 1 августа в 09:30 часов Калашян поговорил с родственником относительно денежных вопросов – потребовав вернуть деньги, данные его родственникам. Разговор закончился спором.

Узнав, что его собственный родственник и родственники последнего находятся в в ритуальном салоне близ кладбища села Шамирам, на автомашине VAZ 21214 явился туда. Калашян ворвался туда с ругательствами, потом выстрелил из принесенного оружия в направлении находящихся на поминках. В результате 4 человека убиты, 7 ранены.

После этого Калашян убежал с места происшествия. Один из участников поминок преследовал его на своей машине. По данным следствия он настиг преследуемого в конце села и сбил машину Калашяна, которая от удара съехала с дороги в поле и в результате повреждения остановилась.

Калашян с оружием в руке вышел из машины и стал стрелять в своего преследователя, однако тот увернулся. К Калашяну подъехал на машине его двоюродный брат и вывез его с этого места – они уехали оба.

По фактам возбуждено уголовное дело по пп.1-6 ч.2 ст.104, ч.1 ст.235, ч.1 ст. 34-104 УК РА.

Калашян объявлен в розыск. Его двоюродный брат арестован.

Следствие продолжается.