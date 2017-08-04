В одной из квартир на Тбилисском шоссе возник пожар





Как сообщили

Пожар был локализован в 05:25, потушен – в 06:18. Сгорело 25 кв. м гостиной и спальня (15 кв. м) с мебелью. Хозяин квартиры получил ожог головы, но отказался от госпитализации. В одной из квартир на Тбилисском шоссе возник пожар. Пожар разгорелся в квартире, расположенной на 2-м этаже здания, расположенного по адресу Тбилисское шоссе, 33/2.Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении, сигнал об этом был получен в пятницу, в 04:54.Пожар был локализован в 05:25, потушен – в 06:18. Сгорело 25 кв. м гостиной и спальня (15 кв. м) с мебелью. Хозяин квартиры получил ожог головы, но отказался от госпитализации.