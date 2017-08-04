На территории Капсского водохранилища ведутся геотехнические работы и раскоп. 3-го августа для ознакомления с ходом работ сюда прибыл губернатор Ширакской области Артур Хачатрян. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба губернской администрации.

Строительство Капсского водохранилища началось еще в 1980-х, оно строится на границе Амасии и Ахуряна, на реке Ахурян, вблизи села Капс. Строительство Капсского водохранилища прекратилось после развала СССР.

По завершении исследовательских работ на территории Капсского водохранилища будут проведены проектные работы. По предварительному плану, строительство будет осуществляться в 2 этапа: на первом предплагатеся довести объем Капсского водохранилища до 25 млн кубометров, на втором – до 60 млн кубометров, с самотечной системой орошения.

В случае запуска Капсского водохранилища орошаемыми станут пахотные земли в Артикском и Анийском районах области, улучшится система орошения вокруг Ахуряна.