Сенат США запретил Трампу делать назначения во время каникул конгресса

Сенат США разошелся в четверг на летние каникулы до сентября, предварительно запретив президенту Дональду Трампу делать крупные назначения в этот период.

За эту меру проголосовали все 100 сенаторов. Сенат проведет девять формальных сессий в августе, которые продолжаются по несколько минут, но при этом мешают президенту осуществлять односторонние назначения в отсутствие сената,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Президенты США в прошлом неоднократно пользовались правом назначать чиновников, когда конгресс на каникулах. Такого рода межсессионное назначение в отдельных случаях помогало обойти сенат.