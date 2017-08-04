Сенат утвердил Кей Бейли Хатчисон новым постпредом США при НАТО
Сенат Конгресса США в четверг большинством голосов утвердил Кей Бейли Хатчисон новым постпредом США при НАТО. Голосование по этой кандидатуре прошло в последний день работы верхней палаты Конгресса перед уходом на парламентские каникулы.
Республиканка из Техаса в 1993-2013 годах представляла свой штат в Сенате. После ухода из Конгресса 73-летняя Хатчисон работала в юридической фирме Bracewell & Giuliani,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
09:03, 14.07.2017
Ереванский бестселлер 4/69: В рейтинговой таблице - книга «Невыносимая легкость бытия» Милана Кундеры
09:06, 26.06.2017
Предстоящие новости:26.06.2017
- 10:14 Сенат утвердил Кей Бейли Хатчисон новым постпредом США при НАТО
- 10:12 Во Франции депутатам запретили нанимать на работу родственников
- 10:04 В Дубае произошел пожар в одном из самых высоких жилых зданий мира
- 09:52 В Госдепе заявили, что ужесточение санкций не означает объявление войны России
- 09:24 Предстоящие новости: 04.08.2017
- 09:22 Цены на цветные металлы - 03-08-17
- 09:20 Европейские индексы - 03-08-17
- 09:19 Американские индексы - 03-08-17
- 09:17 Цены на драгоценные металлы выросли - 03-08-17
- 09:14 Цены на нефть снизились - 03-08-17
- 03.08-20:58 Семья Неймара уже в Париже
- 03.08-20:47 Трамп собирается в свой первый отпуск
- 03.08-20:35 В феврале-2017 Азербайджан продал 18 тонн золотого запаса
- 03.08-20:17 ЮНЕСКО считает возможным восстановление Старого Алеппо
- 03.08-19:45 Кризис в экономике Азербайджана вызвал серьезные социально-психологические проблемы в обществе
- 03.08-19:06 Опрос: более 50% молодых сирийских беженцев сомневаются, что вернутся домой
- 03.08-18:54 Олимпийский стадион в Монреале стал временным убежищем для мигрантов из США
- 03.08-18:48 Израильская Haaretz рассказала «Арменпресс» подробности появления публикации на двойнике своего сайта
- 03.08-18:38 Анонс мероприятий на 4 августа
- 03.08-18:22 Минюст Азербайджана еще не ответил на прошение Лапшина
- 03.08-17:56 МЧС предупреждает о повышении уровня воды в Дебеде
- 03.08-17:50 Карен Карапетян поручил информировать выгодополучателей о новой программе по противоградным сетям
- 03.08-17:35 Американки за неделю раскупили джинсовые хиджабы American Eagle
- 03.08-17:30 Адвокаты по делу захвата полка ППС представили судье ходатайство о самоотводе
- 03.08-17:21 Moschino раздал фирменные сумки монахиням
- 03.08-17:11 Шопинг за рубежом перестал быть приоритетом для китайских туристов
- 03.08-17:05 Трамп возложил на Конгресс ответственность за плохие отношения с РФ
- 03.08-17:00 CNN: Россия и США в глубочайшем кризисе со времен холодной войны
- 03.08-16:55 Британские университеты потребуют пересмотра прав граждан ЕС после Brexit
- 03.08-16:53 ЕС оценит влияние антироссийских санкций США на европейские проекты
- 03.08-16:20 Температура воздуха в ближайшие дни ожидается выше нормы на 5-6 градусов
- 03.08-16:16 По мнению Гасана Тамояна, в Армении созданы идеальные условия для езидов
- 03.08-16:08 Число слепых в мире может увеличиться втрое к 2050 году
- 03.08-16:04 Россия лидирует по количеству посетивших Грузию иностранцев
- 03.08-15:57 Сборная Армении заняла 6-е место на молодежном первенстве мира по борьбе
21:27, 28.07.2017
Просмотрели 1315 раз В результате огнестрельного выстрела погиб контрактный военнослужащий
18:15, 28.07.2017
Просмотрели 1078 раз Спящего советника губернатора Армавирской области Манука Симоняна зарубила топором собственная жена
15:21, 01.08.2017
Просмотрели 1075 раз Убийства в селе Шамирам совершены на почве личных отношений: Следственный комитет Армении
20:22, 28.07.2017
Просмотрели 1041 раз Делегация во главе с министром обороны Армении отбудет в Москву (изменено)
16:13, 29.07.2017
Просмотрели 1034 раз В ближайшие дни температура воздуха превысит норму на 4-6 градусов