Стартует первенство Армении в высшей лиге по футболу

4-го августа в Армении стартует первенство высшей лиги по футболу . Как передает «Арменпресс», в первой игре встретятся команда «Алашкерт» из Еревана и принимающая сторона - команда «Ширак» из Гюмри.

6-го августа встретятся команды «Бананц»-«Пюник» и «Гандзасар-Капан»-«Арарат».

Первенство Армении в высшей лиге по футболу продлится до 31-го мая 2018 года, будет сыграно 30 туров.