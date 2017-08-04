В Дубае произошел пожар в одном из самых высоких жилых зданий мира

Пожар, вспыхнувший в ночь с четверга на пятницу в одном из самых высоких жилых небоскребов мира Torch Tower в Дубае (ОАЭ), потушен. Об этом сообщили в управлении гражданской обороны эмирата.

"Генерал Рашед Тани аль-Матруши, директор управления гражданской обороны Дубая, объявил, что инцидент исчерпан", - информировали в пресс-службе ведомства,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Пожар в 79-этажном сооружении высотой 337 метров был потушен около 04:00 (03:00 мск). По данным властей, находившиеся в небоскребе люди были эвакуированы, пострадавших нет.погорельцам предоставят ночлег в небоскребе Princess Tower.

Torch Tower уже горел в феврале 2015 года - тогда сотни человек были эвакуированы, несколько десятков пострадали.



