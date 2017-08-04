В Госдепе заявили, что ужесточение санкций не означает объявление войны России

Новый американский закон, предусматривающий ужесточение односторонних санкций в отношении Москвы, Тегерана и Пхеньяна, не является объявлением войны России. С таким заверением выступила в беседе с журналистами сотрудник Госдепартамента высокого ранга.

На вопрос о том, равнозначен ли упомянутый нормативно-правовой акт в юридическом смысле слова объявлению торговой войны России, она ответила: "Нет, конечно". "Это не объявление войны", - добавила представитель американского внешнеполитического ведомства,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

При этом она утверждала, что не ознакомилась с заявлением председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, который расценил появление в США означенного закона как объявление Москве "полноценной торговой войны". "Надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией - конец", - заявил российский премьер.

"Определенные лица из определенных правительств говорят такие утрированные вещи", - добавила представитель Госдепартамента.