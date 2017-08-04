В Национальной академической библиотеке Казахстана откроется центр армянской литературы. Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказала гендиректор этой библиотеки Умитхан Муналбаева. По ее словам, есть готовность к сотрудничеству, намечены программы, остается решить несколько технических вопросов.

«Мы готовимся открыть центр армянской литературы. Хотим представить армянскую литературу. В Казахстане проживает большая армянская диаспора, ее представители смогут пользоваться фондом центра. Мы тесно сотрудничаем с армянскими коллегами я готова создать возможность для армянских литераторов, чтобы они могли приезжать сюда, встретиться с армянской общиной, представить свои творения»,- сказала сказала гендиректор Национальной академической библиотеки Казахстана Умитхан Муналбаева.

В Национальной библиотеке Армении в 2016 году открылся центр казахской литературы, который является хорошей возможностью для армянских читателей ознакомиться с достижениями Казахстана в области литературы. Гендиректор Национальной академической библиотеки Казахстана Умитхан Муналбаева побывала в Армении, здесь она была впечатлена возможностями Матенадарана, его богатствами.

«Это исключительная структура, наш министр сказал, что необходимо создать в Казахстане такой центр, хотя, конечно, мы очень далеки от вас. Скажу искренно – когда я увидела Матенадаран, сказала: «Браво, армяне!». Армяне глубоко образованный, патриотичный, ценящий литературу, хранящий традиции народ. Думаю, что через литературу мы сможем лучше представить в обеих странах нашу культуру, историю. Когда я приехала в Армению, мне казалось, что я имею полное представление об армянах, однако, побывав здесь, я поняла, что многого не знала. Взаимное представление друг о друге, о культуре и истории у обоих народов находится не на высоком уровне, надо работать в этом направлении»,- сказала она.

В фондах Национальной академической библиотеки Казахстана хранится около 1.5 млн единиц литературы, здесь работают профессиональные библиографы. В отличие от многих других библиотек, здесь осуществляется библиотечный менеджмент.

«Я видела этот опыт за рубежом. Библиотечный менеджмент предполагает анализ того, какие книги сейчас востребованы, каков сегодняшний читатель, какие возрастные группы представлены, какие у них предпочтения, что думают читатели о новых технологиях. Если рассматривать такие страны как Англия, США, Китай, то можно сказать, что в них хорошо развита библиотечная отрасль. Недавно я побывала в Корее, и меня удивил тамошний опыт. В стране, которая создает самую передовую технику – телефоны, планшеты и пр., у библиотек возникают очереди. Думаю, у корейцев есть культура чтения. Я сторонница того, чтобы библиотек было много, например, сегодня у нас поднимается вопрос о создании детских библиотек. 2018 год было решено объявить годом детской литературы. Это будет способствовать пробуждению в детях любви к чтению»,- сказала она.

Национальная академическая библиотека Казахстана создала для своих читателей – ученых, исследователей, наилучшие условия. Прежде всего, в библиотеке большое место уделено оцифровке материалов, читатель получает электронный доступ к литературе, в том числе, к эксклюзивным изданиям.

В библиотеке есть множество залов, насыщенных новейшими технологиями, что позволяет проводить разнообразные мероприятия. В комнате искусства читатели смогут прослушать записи разнообразных интересных исполнений – просто для души.

В другой комнате можно посмотреть фильмы; есть даже комната отдыха, где посетитель чувствует себя как бы на ладони природы. В библиотеке есть специальный элеватор для книг, который довозит до читателя заказанную им книгу, и он получает ее, не заходя в зал.

Официальное открытие библиотеки состоялось 10-го июня 2004-го года, а первого посетителя библиотека приняла 10-го сентября 2005-го года.

Анна Гзирян