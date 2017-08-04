Предстоящие новости: 04.08.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 4-го августа, состоится пресс-конференция замминистра культуры Арев Самуэлян, замминистра спорта и по делам молодежи Габриэла Казаряна. Тема: 21-30 июля 2017г. в Кот д’Ивуар состоялись VIII Культурно-спортивные игры Франкофонии, откуда армянская делегация вернулась с высокими наградами.

Сегодня, 4-го августа, состоится пресс-конференция начальника управления среднего образования МНО РА Ашота Аршакяна, руководителя олимпийской команды Гаянэ Гукасян, победителей Олимпиад по математике, химии и др. Тема: успехи армянских школьников на Международных предметных Олимпиадах.

В Агавнадзорском лагере «Вернись домой» состоится торжественная церемония закрытия VI этапа познавательно-патриотической программы Миндиаспоры «Вернись домой», на которой будет присутствовать руководитель аппарата МД Фирдус Закарян, представители МД, государственные и культурные деятели, гости.

В VI этапе участвовали 90 подростков из 10 стран – России, Украины, Беларуси, Грузии, Ливана, Иордании, США, Франции, Испании, Швеции.

Сегодня, 4-го августа, состоится пресс-конференция эколога Инги Зарафян, эколога, независимого эксперта Лусинэ Таслакян. Тема: проблемы с вывозом мусора.

На площадке перед Домом-музеем Ованеса Туманяна состоится открытие выставки ЗАТМЕНИЕ. Инсталляция посвящена жертвам сталинских репрессий. Три сына Ованеса Туманяна также были в числе этих жертв.

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Уважаемые читатели, это последний летний выпуск программы «Предстоящие новости». После кратковременного отпуска встретимся снова в сентябре.