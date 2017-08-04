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Предстоящие новости: 04.08.2017


Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 4-го августа, состоится пресс-конференция замминистра  культуры Арев  Самуэлян, замминистра  спорта  и по делам молодежи Габриэла Казаряна. Тема: 21-30 июля 2017г. в Кот д’Ивуар состоялись VIII Культурно-спортивные игры  Франкофонии, откуда  армянская делегация  вернулась с высокими наградами.

Сегодня, 4-го августа, состоится пресс-конференция начальника управления среднего образования МНО РА Ашота Аршакяна, руководителя олимпийской  команды Гаянэ  Гукасян,  победителей Олимпиад по математике, химии и др. Тема: успехи армянских школьников на Международных предметных  Олимпиадах.

В Агавнадзорском  лагере «Вернись домой» состоится торжественная  церемония  закрытия VI этапа  познавательно-патриотической  программы  Миндиаспоры «Вернись домой», на которой  будет присутствовать руководитель аппарата МД Фирдус Закарян, представители МД, государственные и культурные деятели, гости.

В VI этапе участвовали 90 подростков  из 10 стран – России, Украины, Беларуси, Грузии, Ливана, Иордании, США, Франции, Испании, Швеции.

Сегодня, 4-го августа, состоится пресс-конференция эколога Инги Зарафян, эколога, независимого  эксперта Лусинэ  Таслакян. Тема: проблемы  с  вывозом мусора.

На площадке перед Домом-музеем Ованеса Туманяна состоится открытие  выставки  ЗАТМЕНИЕ. Инсталляция  посвящена жертвам сталинских репрессий. Три сына Ованеса Туманяна также  были в числе этих жертв.

Подробности вы можете узнать на сайте armenpress.am и услышать в эфире информационного радио. Следите за нами в Twitter и Facebook.

Уважаемые читатели, это последний летний выпуск программы «Предстоящие новости». После кратковременного отпуска встретимся снова в сентябре.

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