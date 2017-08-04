Европейские индексы - 03-08-17

МОСКВА, 4 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 3 августа:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.22% и составил 12154.72 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.46% и составил 5130.49 пункта, британский FTSE вырос на 0.85% и составил 7474.77 пункта, российский MICEX снизился на 0.01% и составил 1965.29 пункта, а RTSI вырос на 0.77% и составил 1029.95 пункта.