Время в Ереване: 11:07:36,   4 Август

Семья Неймара уже в Париже


Семья Неймара – форварда  каталонской «Барселоны» уже  в  Париже.

Как  передает Арменпресс, Le Parisien сообщает, что его мать и сестра прибыли в  Париж для  встречи с президентом ПСЖ Насером аль-Хелаифи.

Лично Неймар пока в  Барселоне и в  качестве  новичка ПСЖ будет представлен 5 августа.

ПСЖ заплатит за Неймара 222 млн евро.



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