Семья Неймара уже в Париже

Семья Неймара – форварда каталонской «Барселоны» уже в Париже.

Как передает Арменпресс, Le Parisien сообщает, что его мать и сестра прибыли в Париж для встречи с президентом ПСЖ Насером аль-Хелаифи.

Лично Неймар пока в Барселоне и в качестве новичка ПСЖ будет представлен 5 августа.

ПСЖ заплатит за Неймара 222 млн евро.