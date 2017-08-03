В феврале-2017 Азербайджан продал 18 тонн золотого запаса

Всемирный золотой совет 1 августа опубликовал очередной статистический отчет по золотым запасам стран мира.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает азербайджанский сайт azadliq.info.

В глобальной рейтинговой шкале этого отчета Азербайджана нет.

В январе-2017 у Азербайджана было 18 тонн золотого запаса, и по рейтинговой шкале Всемирного золотого совета он занимал 63 место.

По данным ВЗС, Азербайджан стал продавать госзапас золота с сентября 2016г.

В сентябре-2016 Азербайджан продал из госзапасов 1т, в октябре-2016 – 4,2 т, в ноябре-2016 – 3 т, декабре-2016 – 2 т, в январе-2017 – 2 т, в феврале-2017 – 18 тонн.

Таким образом, за отдельные 6 месяцев 2016-2017гг. Азербайджан продал весь государственный золотой запас.