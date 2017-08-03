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В феврале-2017 Азербайджан продал 18 тонн золотого запаса


Всемирный  золотой  совет 1  августа  опубликовал очередной  статистический отчет по золотым запасам стран мира.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает азербайджанский  сайт azadliq.info.

В  глобальной рейтинговой шкале этого отчета  Азербайджана нет.

В январе-2017 у Азербайджана было 18 тонн золотого запаса, и по рейтинговой  шкале  Всемирного  золотого  совета он занимал 63 место.

По данным  ВЗС, Азербайджан стал продавать госзапас золота с сентября  2016г.

В сентябре-2016 Азербайджан продал из госзапасов 1т, в октябре-2016 – 4,2 т, в ноябре-2016 – 3 т, декабре-2016 – 2 т,  в январе-2017 – 2 т, в феврале-2017 – 18 тонн.

Таким образом, за отдельные 6 месяцев 2016-2017гг. Азербайджан продал  весь  государственный золотой запас.



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