Время в Ереване: 11:07:36,   4 Август

Трамп собирается в свой первый отпуск


Президент  США Дональд Трамп отправится в отпуск в свой гольф-клуб в штате Нью-Джерси. Трамп проведет там 17 дней, и это станет его первым отпуском с момента начала работы на посту президента.

Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой  на АР.

Агентство сообщает, что ранее Трамп с презрением отозвался об отпуске. «Не берите отпуск. В чем смысл? Если вам не  нравится  ваша работа, значит, вы сделали неверный  выбор», - писал он в  своей книге «Думай как  миллиардер» (2004). В  беседе  с  известным Ларри Кингом он сказал, что все его знакомые, достигшие  успеха, никогда не  брали отпуск. «Они отдыхают – когда работают», - сказал Трамп.



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Amazon keyword tool



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации