Трамп собирается в свой первый отпуск

Президент США Дональд Трамп отправится в отпуск в свой гольф-клуб в штате Нью-Джерси. Трамп проведет там 17 дней, и это станет его первым отпуском с момента начала работы на посту президента.

Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на АР.

Агентство сообщает, что ранее Трамп с презрением отозвался об отпуске. «Не берите отпуск. В чем смысл? Если вам не нравится ваша работа, значит, вы сделали неверный выбор», - писал он в своей книге «Думай как миллиардер» (2004). В беседе с известным Ларри Кингом он сказал, что все его знакомые, достигшие успеха, никогда не брали отпуск. «Они отдыхают – когда работают», - сказал Трамп.