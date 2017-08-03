Кризис в экономике Азербайджана вызвал серьезные социально-психологические проблемы в обществе

Азербайджанские психологи считают кризис в экономике Азербайджана основной причиной роста случаев убийств, спонтанной агрессии, братоубийства, отцеубийства, детоубийства, самоубийства и т.д.

Как передает Арменпресс, сообщает азербайджанский сайт cebhe.info.

На встрече, организованной о/о «За лидерство женщин», рассматривались вопросы связи экономики, психологии и насилия.

«Кризис экономики, обусловленный падением цен на нефть, инфляцией, падения доходов и др. привел к небывалой напряженности в обществе. Явления, связанные с финансовым кризисом, вызывают тревогу и чувство безысходности особенно в группах риска, что и выливается в агрессию и насилие», - отметили участники встречи.

По данным экспертов, 80% самоубийц в Азербайджане – психически здоровые люди. Причина подавляющего большинства случаев самоубийства – финансовые проблемы.

Официальной статистики самоубийств в Азербайджане нет.

За январь-август 2017г. зарегистрировано 202 случая самоубийств, из них 50 – среди женщин, 16 – среди несовершеннолетних.

За январь-август 2017г. зарегистрировано 100 случаев попытки самоубийств, 19 случае самосожжения, из них 3 – со смертельным исходом.

За 2016г. в Азербайджане было зарегистрировано 797 случаев самоубийств, из них 327 – со смертельным исходом.