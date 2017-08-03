Время в Ереване: 11:07:36,   3 Август

Кризис в экономике Азербайджана вызвал серьезные социально-психологические проблемы в обществе


Азербайджанские  психологи считают кризис в экономике  Азербайджана основной  причиной роста  случаев убийств, спонтанной  агрессии, братоубийства, отцеубийства, детоубийства, самоубийства и т.д.

Как  передает Арменпресс, сообщает азербайджанский  сайт cebhe.info.

На встрече, организованной о/о «За лидерство женщин», рассматривались вопросы  связи экономики, психологии и насилия. 

«Кризис экономики, обусловленный падением цен на нефть, инфляцией, падения доходов и др. привел к  небывалой  напряженности в  обществе. Явления, связанные  с финансовым кризисом, вызывают тревогу и чувство безысходности особенно в  группах риска, что и выливается в агрессию и насилие», - отметили участники встречи. 

По данным экспертов, 80% самоубийц в Азербайджане – психически здоровые  люди. Причина подавляющего большинства  случаев самоубийства – финансовые  проблемы.

Официальной  статистики самоубийств в Азербайджане нет.

За  январь-август 2017г. зарегистрировано 202 случая самоубийств, из них 50 – среди женщин, 16 – среди несовершеннолетних.

За  январь-август 2017г. зарегистрировано 100 случаев попытки самоубийств, 19 случае самосожжения, из них 3 – со смертельным исходом.

За  2016г. в Азербайджане  было зарегистрировано 797 случаев  самоубийств,   из них 327 – со смертельным исходом.  



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Amazon keyword tool



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации