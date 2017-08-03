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Израильская Haaretz рассказала «Арменпресс» подробности появления публикации на двойнике своего сайта


Израильская газета  Haaretz рассказала «Арменпресс» подробности появления публикации на двойнике своего сайта. Сайт, опубликовавший материал об интервью, приписываемом  министру туризма  Израиля Йариву Левину, продублировал доменное  название и внешний вид израильской  газеты и печатал материалы  от ее имени.



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