Израильская Haaretz рассказала «Арменпресс» подробности появления публикации на двойнике своего сайта
Израильская газета Haaretz рассказала «Арменпресс» подробности появления публикации на двойнике своего сайта. Сайт, опубликовавший материал об интервью, приписываемом министру туризма Израиля Йариву Левину, продублировал доменное название и внешний вид израильской газеты и печатал материалы от ее имени.
09:03, 14.07.2017
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09:06, 26.06.2017
Предстоящие новости:26.06.2017
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- 18:48 Израильская Haaretz рассказала «Арменпресс» подробности появления публикации на двойнике своего сайта
- 18:38 Анонс мероприятий на 4 августа
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- 17:56 МЧС предупреждает о повышении уровня воды в Дебеде
- 17:50 Карен Карапетян поручил информировать выгодополучателей о новой программе по противоградным сетям
- 17:35 Американки за неделю раскупили джинсовые хиджабы American Eagle
- 17:30 Адвокаты по делу захвата полка ППС представили судье ходатайство о самоотводе
- 17:21 Moschino раздал фирменные сумки монахиням
- 17:11 Шопинг за рубежом перестал быть приоритетом для китайских туристов
- 17:05 Трамп возложил на Конгресс ответственность за плохие отношения с РФ
- 17:00 CNN: Россия и США в глубочайшем кризисе со времен холодной войны
- 16:55 Британские университеты потребуют пересмотра прав граждан ЕС после Brexit
- 16:53 ЕС оценит влияние антироссийских санкций США на европейские проекты
- 16:20 Температура воздуха в ближайшие дни ожидается выше нормы на 5-6 градусов
- 16:16 По мнению Гасана Тамояна, в Армении созданы идеальные условия для езидов
- 16:08 Число слепых в мире может увеличиться втрое к 2050 году
- 16:04 Россия лидирует по количеству посетивших Грузию иностранцев
- 15:57 Сборная Армении заняла 6-е место на молодежном первенстве мира по борьбе
- 15:52 WikiLeaks опубликовал документы о программе ЦРУ по контролю за веб-камерами
- 15:50 «Ереван ТАРАз-фест 2017» направлен на развитие туризма, приуроченного к событиям
- 15:41 В интернете появился первый трейлер фильма Анджелины Джоли
- 15:33 Лучшая армянская толма в Батуми: среди домохозяек устроили соревнование
- 15:24 Чехлы для iPhone стали причиной химических ожогов
- 15:13 Лукашенко потребовал заставить 300 тысяч белорусов работать
- 15:03 Константин Орбелян назначен директором Оперного театра
- 15:00 M.A.C посоветовал женщинам сделать губы «металлическими»
- 14:57 Западные страны заинтересованы в инвестициях в предприятии «Свободная экономическая зона Мегри»
- 14:47 Квирикашвили: Грузия в конструктивном ключе будет стремиться урегулировать конфликт с РФ
- 14:39 Всемирный совет по золоту сообщил о падении спроса на этот металл
- 14:33 В работе Skype произошел масштабный сбой
- 14:27 Из израильского сайта Haaretz удалили статью, рассказывающую о тайном бизнесе семьи Алиевых
- 14:16 Глава Евросовета Туск прибыл на допрос в прокуратуру в Варшаве
13:33, 27.07.2017
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13:34, 27.07.2017
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12:43, 27.07.2017
Просмотрели 1670 раз Государство возместит стоимость учебников для учеников из приграничных областей Армении и внедрит особый механизм платы за учебу
16:04, 27.07.2017
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21:27, 28.07.2017
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