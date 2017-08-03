Минюст Азербайджана еще не ответил на прошение Лапшина

На прошлой неделе блогер Александр Лапшин, приговоренный в Азербайджане на 3 года заключения, представил руководству главного следственного изолятора прошение об экстрадиции его в Израиль. Прошение было передано в Минюст.

Об этом, как передает Арменпресс, сообщает azadliq.info.

«Прошение Лапшина об экстрадиции его в Израиль было передано в Минюст, но пока ответа нет. Ждем», - сказал адвокат Лапшина Эдуард Чернин.