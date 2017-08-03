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Минюст Азербайджана еще не ответил на прошение Лапшина


На прошлой  неделе блогер Александр Лапшин, приговоренный в  Азербайджане  на  3 года заключения, представил руководству главного следственного изолятора прошение об экстрадиции его в  Израиль. Прошение  было передано в  Минюст.

Об этом, как  передает Арменпресс, сообщает azadliq.info.

«Прошение Лапшина об экстрадиции его в  Израиль  было передано в  Минюст, но пока ответа  нет. Ждем», - сказал адвокат Лапшина Эдуард Чернин.



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