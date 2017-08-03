МЧС предупреждает о повышении уровня воды в Дебеде

С целью проведения очистительных работ в водохранилище ЗАО «ДзораГЭС» в селе Аревацаг Лорийской области 16-18 августа в 08:00-20:00 часов дамба будет открыта, вследствие чего большая масса воды будет направлена в Дебед, что приведет к повышению уровня до 2 метров.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в соответствии с правилами безопасности, МЧС призывает в указанное время купаться или переплывать, переходить реку Дебед на участке от ЗАО «ДзораГЭС» к Грузии, а также находится вблизи реки и прибрежной линии с целью отдыха, рыбалки, занятия земледелием и др.