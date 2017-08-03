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МЧС предупреждает о повышении уровня воды в Дебеде


С целью проведения  очистительных работ в водохранилище  ЗАО «ДзораГЭС» в  селе Аревацаг Лорийской  области  16-18 августа в 08:00-20:00 часов дамба будет открыта, вследствие  чего большая масса воды будет направлена  в  Дебед, что приведет к  повышению уровня до 2 метров. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в  соответствии с правилами безопасности, МЧС призывает в  указанное  время  купаться или переплывать, переходить реку Дебед на участке от ЗАО «ДзораГЭС»  к  Грузии, а  также находится вблизи реки и прибрежной линии с целью отдыха, рыбалки, занятия  земледелием и др.

  



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