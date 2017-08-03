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Карен Карапетян поручил информировать выгодополучателей о новой программе по противоградным сетям


Правительство РА в  рамках осуществляемой ООО «АНД» программы на три года продлевает срок выплаты НДС, включая начисленные  таможенными и налоговыми органами  суммы на товары, ввозимые с  15 августа 2017 г.  по 31 декабря 2018 г. Замминистра экономического развития и инвестиций  Гарегин Мелконян отметил, что  ООО «АНД», занимающееся садоводством (яблоневые  сады) и пчеловодством, в рамках инвестиционной  программы планирует переоснастить противоградными сетями уже  действующие  сады, а  также организовать производство меда  и яблочного уксуса. 

«Компания  намерена осуществить инвестиции на 68,5 млн др., из которых на современные устройства -  64,4 млн др. в  итоге  откроются 12 рабочих мест со средней  зарплатой 77000 др. в 2017г.,  в 2018 г. – 82000 др., в 2019 г. – 85000 др.», - как  передает Арменпресс, сказал Мелконян.

Премьер-министр Карен Карапетян поручил периодически информировать выгодополучателей о новой программе по противоградным сетям, поскольку удачный  опыт должен быть видимым.

  



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