Карен Карапетян поручил информировать выгодополучателей о новой программе по противоградным сетям

Правительство РА в рамках осуществляемой ООО «АНД» программы на три года продлевает срок выплаты НДС, включая начисленные таможенными и налоговыми органами суммы на товары, ввозимые с 15 августа 2017 г. по 31 декабря 2018 г. Замминистра экономического развития и инвестиций Гарегин Мелконян отметил, что ООО «АНД», занимающееся садоводством (яблоневые сады) и пчеловодством, в рамках инвестиционной программы планирует переоснастить противоградными сетями уже действующие сады, а также организовать производство меда и яблочного уксуса.

«Компания намерена осуществить инвестиции на 68,5 млн др., из которых на современные устройства - 64,4 млн др. в итоге откроются 12 рабочих мест со средней зарплатой 77000 др. в 2017г., в 2018 г. – 82000 др., в 2019 г. – 85000 др.», - как передает Арменпресс, сказал Мелконян.

Премьер-министр Карен Карапетян поручил периодически информировать выгодополучателей о новой программе по противоградным сетям, поскольку удачный опыт должен быть видимым.