Американки за неделю раскупили джинсовые хиджабы American Eagle

Марка American Eagle Outfitters запустила в продажу линейку джинсовых хиджабов. Головной убор стал частью осенней коллекции бренда. В США его раскупили за неделю. Об этом в четверг, 3 августа, сообщает ProFashion.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, выпуск джинсового хиджаба стал частью рекламной кампании, в которой приняла участие сомалийская модель Халима Аден. Цена головного убора составляла 20 долларов.