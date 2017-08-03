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Адвокаты по делу захвата полка ППС представили судье ходатайство о самоотводе


По инициативе  судьи Артуша Габриеляна в суде общей  юрисдикции административных округов Аван и Нор Норк продолжаются  слушания  по делу 18 обвиняемый в захвате полка ППС.

Как  передает Арменпресс, адвокаты представили судье  ходатайство  об отмене санкций  в  отношении подсудимых — объясняя это тем,  что не  могут осуществлять свои обязанности без присутствия своих подзащитных. Судья Артуш Габриелян ходатайство отклонил. 

Присутствующие  на  процессе  подсудимые Арам Манукян и Ованес Арутюнян заявили, что отказываются участвовать в слушаниях и собрались уходить. За неуважение  к  суду председательствующий судья удалил их из зала на 10 часов.

Затем адвокаты  по делу захвата полка ППС представили судье ходатайство о самоотводе. Судья Артуш Габриелян удалился  в  комнату  для  совещаний, чтобы  принять решение по ходатайству.

  



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