По инициативе судьи Артуша Габриеляна в суде общей юрисдикции административных округов Аван и Нор Норк продолжаются слушания по делу 18 обвиняемый в захвате полка ППС.

Как передает Арменпресс, адвокаты представили судье ходатайство об отмене санкций в отношении подсудимых — объясняя это тем, что не могут осуществлять свои обязанности без присутствия своих подзащитных. Судья Артуш Габриелян ходатайство отклонил.

Присутствующие на процессе подсудимые Арам Манукян и Ованес Арутюнян заявили, что отказываются участвовать в слушаниях и собрались уходить. За неуважение к суду председательствующий судья удалил их из зала на 10 часов.

Затем адвокаты по делу захвата полка ППС представили судье ходатайство о самоотводе. Судья Артуш Габриелян удалился в комнату для совещаний, чтобы принять решение по ходатайству.