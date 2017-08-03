Moschino раздал фирменные сумки монахиням

Итальянская марка Moschino готовится запустить новую рекламную кампанию. На этот раз ее героинями станут монахини. Об этом в четверг, 3 августа, сообщает L'officiel.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, кадр со съемок выложила на своей странице в Instagram стилист и модель Сита Абеллан. На фотографии запечатлены четыре девушки одетые в рясы, в руках они держат фирменные сумки.

Компания Moschino создана в 1983 году Франко Москино. Она специализируется на выпуске мужской и женской одежды, аксессуаров и парфюмерии.