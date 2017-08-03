Трамп возложил на Конгресс ответственность за плохие отношения с РФ

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что отношения между США и Россией значительно ухудшились, и обвинил в этом американский Конгресс, передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Наши отношения с Россией хуже, чем когда-либо, и находятся на опасно низком уровне", -написал американский президент в своем микроблоге в твиттере.

"За это можно поблагодарить Конгресс", - добавил он.