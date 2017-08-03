CNN: Россия и США в глубочайшем кризисе со времен холодной войны

Россия и США все глубже погружаются в самый тяжелый кризис со времен холодной войны, пишет политический корреспондент CNN Стивен Коллинсон.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, так автор прокомментировал подписание Дональдом Трампом закона о санкциях и "взрывной ответ"Москвы на его решение не оказывать сопротивление конгрессу.

С точки зрения Коллинса, ситуация становится более опасной еще и за счет того, что Белый дом до сих пор не может четко выразить, какой политики по отношению к России он придерживается.

"Одновременная политика примирения и конфронтации по отношению к Москве вкупе с борьбой за влияние между конгрессом и президентом угрожает создать путаницу, которая увеличивает шансы на ошибку для двух ядерных держав", — пишет он.