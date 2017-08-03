Британские университеты потребуют пересмотра прав граждан ЕС после Brexit

Ведущие университеты Великобритании опубликуют список из десяти требований к премьер-министру страны Терезе Мэй, которые касаются прав граждан Евросоюза в связи с Brexit, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что согласно озвученным ранее предложениям Терезы Мэй, после Brexit все граждане ЕС "должны будут подать заявку на пребывание, включая детей".

По информации газеты, в своих требованиях 24 высших учебных заведения группы "Расселл", в которую входят такие университеты как Оксфорд и Кембридж, предупреждают Мэй, что если текущие планы правительства не будут пересмотрены, это может принести урон образовательному сектору страны. Также университеты требуют "большей ясности" относительно планов правительства, касающихся граждан ЕС, отмечает газета.

Как пишет газета, университеты призывают Мэй отменить план о необходимости граждан ЕС подавать заявку на пребывание в стране после Brexit, вместо этого они предлагают давать гражданам ЕС, находящимся в стране, автоматическое право на проживание в Британии. Также выносится требование о пересмотре планов по отмене права на проживание в стране тех людей, которые уезжают за ее пределы на более чем два года.

По словам руководителя отдела политики группы "Расселл" Джессики Коул, в университетах группы сейчас около 25 тысяч сотрудников из других стран ЕС.