ЕС оценит влияние антироссийских санкций США на европейские проекты

Евросоюз оценит возможное влияние новых санкций США против России на европейские проекты.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом заявила в четверг на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии (ЕК) Мина Андреева.

"Мы будем изучать, как будет реализован законопроект. Будем смотреть, повлияет ли он на европейские проекты, интересы ЕС", - сказала она, отвечая на вопрос журналистов о том, повлияют ли санкции США на проект строительства газопровода "Северный поток - 2".

По ее словам, ЕК рассмотрит внимательно "дело за делом и будет сохранять бдительность". "Если они будут затрагивать компании ЕС или европейские интересы, мы будем готовы действовать", - подчеркнула Андреева.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил в среду, что Евросоюз защитит свои интересы, если Вашингтон не учтет их в процессе ужесточения санкций в отношении России. Он выразил удовлетворение тем, что в подписанном президентом США Дональдом Трампом в среду законе об ужесточении антироссийских санкций учитываются озабоченности Евросоюза.



