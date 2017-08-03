Время в Ереване: 11:07:36,   3 Август

ЕС оценит влияние антироссийских санкций США на европейские проекты


Евросоюз оценит возможное влияние новых санкций США против России на европейские проекты.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом заявила в четверг на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии (ЕК) Мина Андреева.

"Мы будем изучать, как будет реализован законопроект. Будем смотреть, повлияет ли он на европейские проекты, интересы ЕС", - сказала она, отвечая на вопрос журналистов о том, повлияют ли санкции США на проект строительства газопровода "Северный поток - 2".

По ее словам, ЕК рассмотрит внимательно "дело за делом и будет сохранять бдительность". "Если они будут затрагивать компании ЕС или европейские интересы, мы будем готовы действовать", - подчеркнула Андреева.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил в среду, что Евросоюз защитит свои интересы, если Вашингтон не учтет их в процессе ужесточения санкций в отношении России. Он выразил удовлетворение тем, что в подписанном президентом США Дональдом Трампом в среду законе об ужесточении антироссийских санкций учитываются озабоченности Евросоюза.


 



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Amazon keyword tool



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации