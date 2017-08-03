Температура воздуха в ближайшие дни ожидается выше нормы на 5-6 градусов
С 4-8 августа на территории республики ожидается высокий тепловой фон, в Араратской долине, Ереване и в долинах Сюника днем ожидается с 39 до 41 градусов тепла и высокий риск возникновения пожара. Температура воздуха в эти дни ожидается выше нормы на 5-6 градусов. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.
4-го августа индекс ультрафиолетовых лучей ожидается 6, во время которого рекомендуется избегать прямых солнечных лучей с 11:00 до 17:00 часов.
Длительная физическая активность под прямыми лучами солнца может вызвать солнечный удар.
На территории РА
С 4-8 августа ожидается погода без осадков.
Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.
Температура воздуха постепенно повысится на 3-4 градуса.
В городе ЕреванС 4-8 августа ожидается погода без осадков.