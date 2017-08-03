По мнению Гасана Тамояна, в Армении созданы идеальные условия для езидов

3-го августа исполняется три года Геноцида езидов в Шангале на севере Ирака. В результате Геноцида от рук исламских террористов погибли свыше 5 тысяч езидов, еще около 3,5 тысяч женщин и детей попали в плен. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал старший редактор отдела вещания для езидов Общественного радио Армении Гасан Тамоян.

«В Армении созданы идеальные условия для езидов, они находятся в центре внимания президента Армении, который постоянно в различных инстанциях поднимает вопросы о положении езидов на Ближнем Востоке»,- сказал Гасан Тамоян.

По его словам, езиды чувствуют себя езидами только в Армении.

"Только в Армении нас на государственном уровне называют езидами, признают наш язык и религию – шарфадинизм", – сказал он в день траура для езидов всего мира.







Как рассказал Тамоян, после трагических событий езиды бежали из Ирака в Турцию, страны Европы, США и Канаду, однако, по его мнению, спасаясь физически, езиды потеряют себя как народ.



"Не имея государственности и школ, наш народ выживал за счет сплоченности", – пояснил он.



По его словам, некоторые езиды ассимилируются и не признают принадлежность к своему народу, другие вовсе отрицают существование отдельного народа езидов со своей религией и языком.



Другой трагедией, по мнению Тамояна, является низкий интерес езидов к образованию.



"Очень мало езидов способны написать хотя бы пол-листа на своем родном языке, тогда как только в Армении нашим детям предоставлена возможность обучаться в школах своему языку и литературе", – сказал он.



Тамоян высоко оценил действия президента Армении Сержа Саргсяна по отношению к езидскому народу, который в 2014 году несколько раз объявлял о том, что езиды находятся в опасности и нуждаются в помощи, а также уже восьмой год поздравляет езидов с национальным праздником.



С 1990 года в Армении действует единственная в мире радиопрограмма, а также выпускается газета на езидском языке. В Армении изданы учебники на езидском языке, по которым ученики школ из 40-50 населенных пунктов обучаются езидскому языку и литературе.

Езидская община Армении помнит и чтит память езидов, подвергшихся геноциду на севере Ирака. 3-го августа 2014 года в Северном Ираке только за свою национальную принадлежность были убиты тысячи езидов.

Произошедшее 3-го августа 2014 года в Северном Ираке было обдуманным действием, направленным против езидов и христиан, проживающих в этом регионе. Террористы стремились уничтожить езидов, чтобы захватить эти территории. 50 сел были физически уничтожены. Часть жителей была убита, часть убежала в Синджарские горы. Там в палатках продолжают проживать езиды. Многие переехали в другие страны. В плен были взяты тысячи женщин.