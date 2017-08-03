Россия лидирует по количеству посетивших Грузию иностранцев

Грузию в июле посетили порядка 219 тысяч россиян, что на 60,4% больше данных за предыдущий год, говорится в материалах на сайтеНациональной администрации туризма.

Таким образом, граждане РФ оказались на первом месте среди иностранцев, посетивших Грузию в июле 2017 года. На втором месте граждане Армении – более 209 тысяч человек (+25,4%), а на третьем — граждане Азербайджана, а именно более 190 тысяч граждан (+13,8%).

В пятерку лидеров также вошли Турция и Иран. В июле в Грузии побывало более 141 тысячи граждан Турции (+0.6%) и более 44 тысяч граждан Ирана (+85.8%),сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Что касается граждан стран — членов Евросоюза, в июле Грузию чаще всего посещали граждане Нидерландов (+43%), Великобритании (+34%), Германии (+33%) и Франции (+33%).

В целом в Грузии в июле побывали более 982 тысяч иностранцев, что на 28,5% больше данных за аналогичный период 2016 года.

Между тем, за семь месяцев 2017 года, Грузию посетили более 3,9 миллиона (+16.8%) иностранцев, более 1,8 миллиона из которых были туристами (+30.2%).

Что касается граждан России, в Грузии с начала года побывали более 726,2 миллиона (+36%) россиян.



